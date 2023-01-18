Британский миллиардер Рэтклифф хочет приобрести ФК "Манчестер Юнайтед": торги стартуют в феврале

коллаж The Times

Британский миллиардер, глава международной химической компании Ineos и владелец ФК "Ницца" Джим Рэтклифф вступил в процесс переговоров о покупке английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Об этом пишет The Times.

Отмечается, что компания Ineos официально вступила в процесс переговоров - один из самых богатых людей Британии подтвердил, что он официально претендует на покупку клуба у Глейзеров.

"Мы официально включились в этот процесс", - заявил представитель миллиардера.

Сейчас идет этап, на котором потенциальные покупатели должны официально зарегистрировать свой интерес в банке, осуществляющем процесс продажи. Рэтклифф сделал это первым. Ожидается, что заявки также подадут инвесторы из США и стран Ближнего Востока, пишет издание.

Стороны, заинтересованные в покупке клуба, должны ознакомиться с конфиденциальными финансовыми документами и взять на себя обязательства пройти надлежащую проверку перед возможной покупкой.

Ожидается, что официальные торги начнутся в следующем месяце и "МЮ" перейдет к новому владельцу до конца сезона.

Хотя рассматривается продажа миноритарного пакета акций, наиболее вероятным считается вариант, при котором действующие владельцы Глейзеры продадут все акции. Нынешние владельцы "МЮ" хотят получить около 5 миллиардов фунтов.

Интерес к покупке "Юнайтед" также проявляют инвестиционные фонды из Катара и Саудовской Аравии. В декабре Аврам Глейзер летал в Доху и провел ряд неофициальных встреч с потенциальными инвесторами, напоминает The Times.

Ineos уже владеет французской "Ниццей", и будущее этого клуба в случае покупки компанией "МЮ" остается непонятным, поскольку клубам, принадлежащим одному владельцу, нельзя играть в одном еврокубковом турнире. Сообщается, что компания рассматривает различные модели управления.

Forbes оценивает состояние Джима Рэтклиффа в 16,3 миллиарда долларов.

Экономическая правда