В НБУ назвали ситуацию со старыми долларами "искусственной": обещают урегулировать ситуацию

В Нацбанке ожидают, что ситуация с отказом банков и обменников принимать старые или изношенные банкноты стабилизируется.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время пресс-брифинга.

На днях регулятор провел встречи с представителями банков и небанковских учреждений по проблеме обмена изношенных или старых банкнот.

По словам Гелетия, проблему с обменом валют в Нацбанке считают искусственной

"Мы объяснили наше видение и наблюдаем возникновение, по нашему мнению, искусственной ситуации по износу. Услышали мнения представителей банковского и небанковского сектора, какие изменения, по их мнению, будут способствовать улучшению ситуации", - рассказал он.

Замглавы НБУ подчеркнул, что этой проблемы не было ни в феврале, ни в марте, и она была информационно "раздувана" в большей степени в мае. Сейчас регулятор и участники рынка работают над разрешением ситуации.

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