Есть признаки, что россияне все же переведут ЗАЭС-5 в "холодный" останов - "Энергоатом"

"Энергоатом" располагает информацией о подготовке россиянами перевода ЗАЭС-5 в наиболее безопасный режим эксплуатации - "холодный" останов.

Об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время посещения одной из АЭС в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Работники ЗАЭС могут теоретически инициировать перевод блока №5 в "холодный" останов, но физически не могут этого сделать, потому что ситуацию контролируют рашисты. Так называемое руководство станции пока не выполняет распоряжение ГИЯРУ, но, по нашей информации, готовится перевести этот блок", - сказал Котин.

По его словам, есть надежда, что миссия МАГАТЭ и непосредственно глава агентства Рафаэль Гросси смогут убедить оккупантов обеспечить перевод блока в "холодный" останов.

"Сам "холодный" останов - это самое безопасное состояние эксплуатации энергоблока при любых условиях", - добавил глава "Энергоатома".

По словам Котина, решение Госатомрегулирования от 8 июня о переводе в "холодный" останов последнего из шести энергоблоков ЗАЭС, который находится в "горячем" останове, является логичным после снижения уровня Каховского водохранилища в результате подрыва Каховской ГЭС и потери возможности подпитывать пруд-охладитель ЗАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко со своей стороны отметил, что ситуация с подрывом Каховской ГЭС и снижением уровня Каховского водохранилища была бы критической для ЗАЭС, если бы станция работала.

"Гросси знает об этой проблеме с непереводом в "холодный" останов. Я надеюсь, он там будет и сможет соответствующим образом повлиять. Но пока это не критично. Сейчас у меня более важный вопрос: как мы будем ее запускать после деоккупации. Надо будет искать решение, как обеспечить охлаждение. Это очередной непростой вызов", - подчеркнул министр.

Напоминаем:

ГИЯРУ двумя днями ранее заявила, что оккупанты препятствуют выполнению ее распоряжения от 8 июня о переводе ЗАЭС-5 в состояние "холодного" останова, принятого после подрыва Каховской ГЭС, чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию станции в условиях снижения уровня Каховского водохранилища и невозможности подпитывать пруд-охладитель ЗАЭС.

Отложенный из соображений безопасности визит Гросси 14 июня на ЗАЭС происходит в четверг. 15 июня.