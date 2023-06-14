Оккупанты препятствуют переводу ЗАЭС-5 в безопасный режим "холодного" останова

Оккупанты на ЗАЭС препятствуют переводу в безопасный режим "холодного" останова энергоблока №5 Запорожской атомной станции, который остается единственным из шести энергоблоков станции в "горячем" останове и продолжает потреблять дефицитную воду из пруда охладителя.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"Российские оккупанты не позволяют украинскому персоналу ЗАЭС осуществить перевод энергоблока №5 в состояние "холодного" останова, как это предусмотрено распоряжением Госатомрегулирования от 8 июня 2023 года", - сообщила ГИЯРУ.

И.о. председателя ГИЯРУ Олег Кориков назвал эти противоправные действия грубым нарушением законодательства в сфере использования ядерной энергии со стороны "фейковой эксплуатирующей организации" и российских военных оккупантов.

В сообщении отмечается, что этот вопрос обсуждали на еженедельном совещании по коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулированием во вторник.

"Надеюсь, что во время своего очередного визита на ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет повлиять на российских оккупантов и убедить их в необходимости перевода энергоблока №5 в "холодный" останов", - подчеркнул Кориков, назвав действия захватчиков очередным ядерным шантажом.

Как заверили в инспекции, специалисты МАГАТЭ также заинтересованы и подчеркивают важность доступа к Запорожской ТЭС, а также ее отводного канала, к пруду-охладителю ЗАЭС, чтобы лучше оценить ситуацию с обеспеченностью атомной станции резервами воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС и связанного с этим разлива Каховского водохранилища, из которого подпитывался пруд-охладитель ЗАЭС.

Напоминаем:

8 июня ГИЯРУ распорядилась перевести энергоблок №5 Запорожской АЭС в состояние "холодной" остановки.

Это было вызвано потерей основного источника подпитки брызгальных бассейнов - Каховского водохранилища.

Перевод энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодного" останова необходимо осуществить, пока есть возможность поддерживать проектный режим работы необходимых систем охлаждения.

Ранее в соответствии с распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года в состояние "холодный" останов были переведены энергоблоки №№ 1, 2, 3, 4, 6.

Гросси начал свой визит в Украину 13 июня, встретившись вечером с президентом Владимиром Зеленским.