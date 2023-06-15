НБУ допускает снижение учетной ставки раньше, чем в IV квартале

В Нацбанке допускают снижение учетной ставки раньше, чем предполагалось в последнем макропрогнозе.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга.

"Национальный банк и дальше будет обеспечивать необходимые монетарные условия для сохранения курсовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции", - сказал он.

Регулятор готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагал апрельский макропрогноз, если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и дальше будут происходить быстрее, чем ожидалось.

В апрельском макропрогнозе НБУ допускалось, что снижение учетной ставки может начаться уже в четвертом квартале этого года.

"Этому может помочь быстрее прогноза замедления потребительской и базовой инфляции и роста международных резервов, а также лучшая результативность мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов", - добавили в НБУ.

Однако преградой для более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки могут быть новые вызовы для курсовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции в результате российского вторжения.

Напоминаем:

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 15 июня, принял решение оставить учетную ставку на уровне 25%.

Глава Нацбанка Андрей Пышный 15 июня также сообщил, что подрыв россиянами Каховской ГЭС обусловит дополнительный вклад в инфляцию в этом году в размере 0,3 процентного пункта.

Национальный банк смягчает валютные ограничения: дает возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов.

Экономическая правда