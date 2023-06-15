Нацбанк очікувано зберіг облікову ставку 25%

Національний банк України на засіданні в четвер, 15 червня, очікувано прийняв рішення залишити облікову ставку на рівні 25%.

Про це стало відомо з пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

"Це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень", - заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

У регуляторі зауважили, що темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося. У травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі.

Крім ефекту бази порівняння, цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

Також досягти стабілізації валютного ринку та поліпшення очікувань вдалося, зокрема, завдяки утриманню високої облікової ставки та комплексу додаткових заходів НБУ з підвищення привабливості гривневих інструментів.

Натомість, як додає Пишний, попри сповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишається доволі високим.

Так, базова інфляція у травні знизилася лише до 15,6% у річному вимірі, що відповідає прогнозу НБУ. Таку динаміку в НБУ пояснюють подальшим перенесенням понесених бізнесом витрат, пов’язаних з війною, на ціни товарів і послуг.

"Завдяки налагодженню логістики, зниженню цін на світових товарних ринках і послідовній монетарній політиці НБУ інфляція в Україні надалі сповільнюватиметься", - додав очільник Нацбанку.

Економічна правда