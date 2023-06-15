Нацбанк оголосив про помʼякшення валютних обмежень: дозволив платити за кредитами за кордоном

Національний банк помʼякшує валютні обмеження: надає можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.

Про це регулятор оголосив у четвер, 15 червня.

З 16 червня 2023 року Нацбанк надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, які:

забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;

надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

Національний банк також визначив, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору. Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку.

"Відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень НБУ ухвалив з огляду на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів та поліпшення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі. Національний банк веде активний діалог із урядом України та закордонними партнерами, зокрема з МВФ, щодо подальшого пом'якшення валютних обмежень", - йдеться в повідомленні.

За оцінками Національного банку, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик.

Так, надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну. Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.

Нагадуємо:

Національний банк України на засіданні в четвер, 15 червня, очікувано прийняв рішення залишити облікову ставку на рівні 25%.

Очільник Нацбанку Андрій Пишний 15 червня також повідомив, що підрив росіянами Каховської ГЕС зумовить додатковий внесок до інфляції цьогоріч у розмірі 0,3 відсоткового пункта.

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