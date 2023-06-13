Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Киев перед визитом на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил во вторник Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским перед поездкой на оккупированную Россией Запорожскую АЭС, вблизи которой на прошлой неделе была разрушена Каховская ГЭС.

Об этом пишет Reuters.

МАГАТЭ заявило в воскресенье, что ему нужен доступ к площадке вблизи станции для проверки уровня воды после того, как водохранилище потеряло значительную часть воды из-за разрушения Каховской плотины ниже по течению.

Выступая перед журналистами в Киеве, Гроси сказал, что непосредственной опасности нет, но что это "серьезная ситуация".

"Это шаг в неправильном направлении. Это еще один шаг к ослаблению системы безопасности, которая есть на любой атомной электростанции", - добавил он.

Гросси сказал, что его визит на объект во вторник вечером даст более точную оценку риска.

Гросси также сказал, что он "очень обеспокоен" тем, что атомная станция может попасть под контрнаступление Украины с целью освобождения оккупированной РФ территории.

Он добавил, что нет никаких признаков того, что российские войска переместили тяжелую военную технику на площадку, но его визит имеет целью выяснить это.

Напомним:

Сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после разрушения дамбы Каховской ГЭС россиянами.

Экономическая правда