В ВР объяснили, почему не отменили с 1 июля налоговые льготы для бизнеса

Верховная Рада не успевает принять в июне законопроект № 8401 об отмене льготного налога 2% для ФЛП.

Об этом сообщила экс-глава Налогового комитета ВР Нина Южанина.

"В июне заседаний Верховной Рады больше не планируется, а потому законопроект физически не будет возможности принять в зале. Вот и вся новость", - отметила Южанина.

По словам депутата, вопрос принятия этого проекта - только в дате.

"Новость, которую многие восприняли так, будто 8401 не примут вообще и можно вздохнуть с облегчением. 8401 вступит в силу не с 1 июля, а с 5 или 7 июля 2023 года", - добавила она.

Напоминаем:

12 июня народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что законопроект № 8401 об отмене с 1 июля налоговых льгот для бизнеса вероятно не будут принимать во втором чтении, а следовательно, льготы для бизнеса будут сохранены еще некоторое время.

При этом, Железняк уточнил, что новой даты, когда льготы будут отменены, пока не определено.

По состоянию на июнь 2023 года правом на использование налоговых льгот пользуются более 340 тысяч.

На льготном налогообложении остаются также две компании из топ-100 бизнесов, которые имеют наибольший оборот по результатам 2022 года. Это ООО "ФОРА" и ООО "ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА" (мультимаркет "Аврора").

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