Нигерийский регулятор запретил деятельность Binance в стране

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Нигерийский регулятор рынков заявил, что местное подразделение Binance, которое привлекало местных инвесторов через веб-сайт является незаконным, и приказал крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance прекратить свою деятельность в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению комиссии по ценным бумагам, Binance Nigeria Limited обязана немедленно прекратить привлечение нигерийских инвесторов в любой форме, поскольку компания не была зарегистрирована и не регулируется, что делает ее незаконной.

В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии опубликовала набор правил для цифровых активов, что свидетельствует о том, что самая населенная страна Африки пытается найти золотую середину между полным запретом криптовалют и их нерегулируемым использованием.

Напомним:

Главный регулятор Уолл-стрит - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) - обвинила крупнейшую криптобиржу мира Binance и ее гендиректора Чанпена Чжао в нарушении правил торговли ценными бумагами.

Позже 7 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в федеральный суд с просьбой выдать временный судебный приказ о замораживании американских активов крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

Инвесторы вывели около 790 млн долл с криптовалютной биржи Binance и ее американского филиала за последние 24 часа после того, как ведущий американский регулятор подал в суд на обе биржи.