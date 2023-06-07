Регулятор подав клопотання про заморожування активів Binance у США

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) у вівторок звернулась до федерального суду з проханням видати тимчасовий судовий наказ про заморожування американських активів найбільшої криптовалютної біржі Binance.

Про це пише Reuters.

Клопотання, подане до Окружного суду округу Колумбія, надійшло через день після того, як американські регулятори подали до суду на Binance та її генерального директора Чанпена Чжао за те, що вони нібито керували "павутиною обману", що посилило тиск на найбільшу в світі криптобіржу.

У своєму позові SEC звинуватила Binance у багаторічній протиправній поведінці, включаючи "нехтування" законами США та "ухилення від регуляторного нагляду".

"Холдингова компанія Binance базується на Кайманових островах. Binance.US є її американською філією. Binance заявив, що клопотання SEC стосується тільки Binance.US", - пише агентство.

Після того, як SEC подала клопотання, Binance.US заявила, що активи користувачів залишатимуться в безпеці, а платформа продовжуватиме звичайні операції з введення та виведення коштів. Вона додала, що буде захищати себе в суді, і назвала крок SEC "необґрунтованим".

У понеділок SEC заявила, що Binance штучно завищувала обсяги торгів, перенаправляла кошти клієнтів, не обмежувала доступ американських клієнтів до своєї платформи і вводила інвесторів в оману щодо контролю над ринком. Проти Binance також ведуться судові позови з боку Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) та Міністерства юстиції США.

Станом на вечір 6 червня за київським часом, за даними компанії Nansen, інвестори вже вивели близько 1,43 млрд дол із Binance та її дочірньої компанії в США.

За даними Coindesk, біткоїн наразі торгується по 27,77 тис дол.

Нагадаємо:

Головний регулятор Уолл-стріт - Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) - звинуватила найбільшу криптобіржу світу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

Інвестори вивели близько 790 млн дол з криптовалютної біржі Binance та її американської філії за останні 24 години після того, як провідний американський регулятор подав до суду на обидві біржі.

Економічна правда