Головний регулятор Уолл-стріт подав до суду на Binance та її гендиректора

Головний регулятор Уолл-стріт - Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) - звинуватила найбільшу криптобіржу світу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що це є "серйозною ескалацією" юридичних проблем, з якими стикається криптобіржа.

"У справі, поданій до федерального суду США в понеділок, Комісія стверджує, що фірма нехтувала правилами захисту інвесторів, керуючи незареєстрованими біржами, спотворюючи інформацію про контроль за торгівлею і продаючи незареєстровані цінні папери, серед інших порушень", - йдеться у повідомленні.

"Тринадцятьма звинуваченнями ми стверджуємо, що компанії Чжао та Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, недостатнього розкриття інформації та цілеспрямованого ухилення від закону", - заявив голова Комісії зГері Генслер.

"Громадськість повинна остерігатися інвестувати будь-які свої важко зароблені активи в ці незаконні платформи або на них", - додав він.

Представник Binance не відразу відповів на запит про коментар. У Twitter Чжао повідомив, що його команда розгляне скаргу.

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Цей випадок послідував за позовом від американського наглядового органу з деривативів у березні, який стверджував, що Binance і Чжао регулярно порушували його правила. Тоді біржа і Чжао захищали свої зусилля з дотримання правил і назвали позов Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами таким, що розчаровує, а також пообіцяли продовжувати співпрацювати з регуляторами.

Комісія з цінних паперів і бірж США вже кілька місяців розслідує, чи продавала Binance цифрові монети незаконно, коли біржа тільки починала свою діяльність у 2017 році. Токен, відомий як BNB, зараз є одним з найбільших у світі.

Віртуальна валюта може підпадати під сферу відповідальності SEC, якщо інвестори купують її для фінансування компанії або проєкту з наміром отримати прибуток від цих зусиль.

На тлі цих новин котирування біткоїна пішли донизу - із 26 452 дол станом на 18:39 за Києвом до 25 560 дол станом на 19:06. Станом на 20:03 за Києвом біткоїн торгувався по 25 745 дол, свідчать дані Coindesk.

Економічна правда