Зернова угода: Росія погодилась відновити інспекції суден до портів, але не всіх

Росія погодилась відновити вхідні інспекції суден, які прямують в два з трьох портів, на які поширюється чорноморська "зернова ініціатива".

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Станом на ранок 19 травня стало відомо, що Росія погодилася відновити інспекції вхідного флоту до портів "Одеса" та "Чорноморськ", але відмовилася інспектувати судна, що прямують на порт "Південний", – сказав він у.

Останнє судно на вхід в порти було проінспектовано 6 травня. З 7 травня рух нових суден в напрямку портів був зупинений через позицію російської делегації у Спільному координаційному центрі.

Васьков додав, що в черзі на захід перебувало 62 судна.

Нагадуємо:

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

У "зерновій угоді" не передбачено задоволення будь-яких потреб РФ, а ініційовані Росією питання роботи аміакопроводу та зняття санкцій із російських банків наразі дискутуються окремо.