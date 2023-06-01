В мае украинцы приобрели более 5 тысяч новых авто: топ-5 моделей

В мае в Украине зарегистрировали чуть более 5,1 тыс новых легковых авто, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

"В то же время, от показателя довоенного мая 2021 года, платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 39%.

Относительно предыдущего месяца потребительская активность на авторынке почти не изменилась", - говорится в сообщении.

Так, лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota - 861 шт. На втором месте Renault - 501 шт.

Замыкает топ-3 Volkswagen - 446 шт.

Также в топ-5 мая попали Hyundai (347 шт.) и BMW (344 шт.).

"Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, который выбрали 472 покупателя.

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано 21,5 тыс. новых легковых авто, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - добавили в ассоциации.

Напомним:

В течение 1 квартала 2023 года в Украине зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых авто - это на 0,05% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на начало 2023 года средний возраст автомобилей в Украине составляет 23,2 года, за прошлый год он увеличился на 6 месяцев.

Экономическая правда