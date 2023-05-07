Средний возраст авто в Украине за 2022 год вырос еще на полгода

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По состоянию на начало 2023 года средний возраст автомобилей в Украине составляет 23,2 года, за прошлый год он увеличился на 6 месяцев.

Об этом сообщает finance.ua.

Согласно оценкам экспертов, только за 2022 год этот показатель вырос еще на полгода. Такая тенденция опасна, поскольку может привести к превращению Украины в кладбище автохлама.

Зато гораздо лучше ситуация сейчас среди электроавтомобилей.

"Их начали массово выпускать только 10-12 лет назад, поэтому их парк в Украине почти в 4 раза моложе парка авто с ДВС", - говорится в сообщении.

Соответственно средний возраст электромобилей по состоянию на апрель 2023 года составляет 6,15 года, при большем 50 тыс. парка электроавто.

Отмечается, что в апреле этого года украинцы приобрели 93,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года.

Наибольший спрос наблюдается среди подержанных авто из-за рубежа стоимостью 1-2 тысячи долларов. За последние полгода таких авто было около 30% от общего количества ввезенных.

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Напомним:

В 2022 году украинцы приобрели 37,9 тысяч новых авто - этот показатель стал минимальным с начала века.