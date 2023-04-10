В Украине увеличился спрос на новые легковые авто – ассоциация

В течение 1 квартала 2023 года в Украине зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых авто - это на 0,05% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что в пополнении украинского парка легковушек новые авто в этом году охватили долю 22%, против 14% в 1 квартале 2022 года.

При этом произошли существенные изменения в рейтинге марок.

"Если в 1 кв. 2022 г. лидерская позиция принадлежала Renault, то в этом году первенство за Toyota, которая на четверть прибавила в продажах.

Renault спустилась на одну строчку рейтинга с потерей в продажах - 36%", - говорится в сообщении.

В то же время выбыли из первой десятки такие марки - Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.

Зато улучшили свои позиции и вошли в топ-10 BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Напомним:

В марте украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по сравнению с февралем количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%.

В марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых авто, что в 8 раз больше, чем в аналогичный период в 2022 году.

Экономическая правда