Правительство разделило закупки для армии на две группы: одна из них будет закрытой

Кабинет министров на время военного положения разделил закупки для армии на две группы, одна из них останется закрытой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Первая группа будет включать в себя закупки оружия, техники и другой продукции оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой.

Вторая, в частности, будет включать в себя закупки продуктов питания для Вооруженных Сил.

"Отныне заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок", - анонсировал глава правительства.

Также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы.

Напоминаем:

В системе Prozorro с 23 апреля заработала новая функция – отображение информации о вооруженных оборонных закупках.

Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал ранее обнародованную в СМИ информацию о закупках продуктов для нужд армии по ценам в 2-3 раза выше, чем в розничных сетях, - в цену входят не только продукты, но и услуги по их доставке и приготовлению пищи, а относительно цены яиц - в документе допустили техническую ошибку.