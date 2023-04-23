У Prozorro з’явився механізм звітності про незбройні оборонні закупівлі 

У системі Prozorro з 23 квітня запрацювала нова функція – відображення інформації про незбройні оборонні закупівлі.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Відсьогодні військові частини та оборонні замовники, згідно з новою редакцією Закону "Про оборонні закупівлі", почнуть публікуватимуть інформацію про ціни за одиницю у своїх незбройних закупівлях.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн — робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

"У випадку закупівель послуг з харчування замовникам необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл з відповідними розрахунками", – йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра додала, що міністерство також працюємо над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій оборонці зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro, і при цьому не публікувати чутливу інформацію в систему.

Директора ДП "Прозорро" Микола Ткаченко підкреслив, що оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки, найменування постачальника.

Нагадуємо:

Нова процедура закупівель для армії має запрацювати навесні, Мінекономіки пропонує закуповувати продукти не на рік, а на квартал та забезпечити публічний контроль над цінами.

Раніше Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував раніше оприлюднену в ЗМІ інформацію про закупівлі продуктів для потреб армії за цінами в 2-3 рази вищими, ніж у роздрібних мережах, – в ціну входять не лише продукти, а й послуги з їх доставки та приготування їжі, а стосовно ціни яєць – в документі припустились технічної помилки.

Економічна правда.





