IBM запустила новую ИИ-платформу Watsonx

Корпорация International Business Machines (IBM) запустила новую платформу искусственного интеллекта и данных watsonx, которая поможет компаниям интегрировать искусственный интеллект в свой бизнес.

Об этом пишет Reuters.

"Запуск новой платформы искусственного интеллекта состоялся через десять лет после того, как программное обеспечение IBM под названием Watson привлекло внимание благодаря победе в игровом шоу Jeopardy.

IBM тогда заявила, что Watson может "изучать" и обрабатывать человеческую речь. Но высокая стоимость Watson в то время сделала его использование сложной задачей для компаний", - пишет Reuters.

По словам гендиректора IBM Арвинда Кришна, успех чат-бота ChatGPT за одну ночь привлекает внимание компаний к внедрению искусственного интеллекта, а IBM ищет новые рынки сбыта.

На этот раз более низкая стоимость внедрения моделей искусственного интеллекта означает, что шансы на успех высоки, добавил он.

Как пишет TechCrunch, запуск Watsonx мотивирован проблемами, с которыми многие компании все еще сталкиваются при развертывании ИИ на рабочем месте.

При этом 30% бизнес-лидеров, принявших участие в опросе IBM, называют проблемы доверия и прозрачности как барьеры, сдерживающие их от внедрения ИИ, 42% ссылаются на проблемы с конфиденциальностью, особенно в отношении генеративного ИИ.

"ИИ может не заменить менеджеров, но менеджеры, которые используют ИИ, заменят менеджеров, которые этого не делают", - сказал коммерческий директор IBM Роб Томас.

Watsonx решает эту проблему, утверждает IBM, предоставляя клиентам доступ к набору инструментов и консультационных ресурсов, необходимых для создания собственных моделей искусственного интеллекта или доработки и адаптации существующих моделей ИИ на основе их собственных данных.

Используя Watsonx.ai, пользователи также могут проверять и развертывать модели, а также отслеживать их после развертывания, консолидируя свои различные рабочие процессы, добавили в компании.

IBM утверждает, что Watsonx - это единственная на рынке инструментальная платформа искусственного интеллекта, которая предлагает целый ряд предварительно обученных, разработанных для предприятий моделей и "экономически эффективную инфраструктуру".

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