Сооснователь Apple предупредил, что ИИ может усложнить выявление мошенничества

Сооснователь Apple Стив Возняк предупредил, что искусственный интеллект может быть использован "плохими игроками" и затруднить выявление мошенничества и дезинформации.

Об этом пишет The Guardian.

Возняк, который был одним из соучредителей Apple вместе с покойным Стивом Джобсом и изобрел первый компьютер компании, заявил, что контент с искусственным интеллектом должен быть четко маркирован, и призвал к регулированию этого сектора.

Предприниматель из Кремниевой долины был среди более 1800 человек, подписавших в марте письмо вместе с гендиректором Tesla Илоном Маском с призывом сделать шестимесячную паузу в разработке мощных систем искусственного интеллекта, аргументируя это тем, что они представляют серьезную угрозу для человечества. Позже оказалось, что некоторые из подписантов письма были фейковыми, а другие отказались от своей поддержки.

Возняк также рассказал о преимуществах и опасностях искусственного интеллекта.

"ИИ настолько умный, что открыт для плохих игроков, тех, кто хочет обмануть вас относительно того, кем они являются", - сказал он в интервью BBC.

Возняк не считает, что ИИ заменит людей, поскольку ему не хватает эмоций, но предупредил, что он сделает "плохих игроков" более убедительными, поскольку такие программы, как ChatGPT, могут создавать текст, который "звучит так умно".

Он утверждает, что ответственность за программы, созданные искусственным интеллектом, лежит на тех, кто их публикует: "Человек действительно должен взять на себя ответственность за то, что генерирует ИИ".

Он призвал регуляторов привлечь к ответственности крупные технологические компании, которые "считают, что им все сойдет с рук", но выразил скептицизм относительно того, что регуляторы сделают это правильно. "Силы, которые стремятся к деньгам, обычно побеждают, что немного печально", - заявил предприниматель.

Возняк также сказал, что "мы не можем остановить технологию", но добавил, что "мы можем научить людей распознавать мошенничество и злонамеренные попытки похитить личную информацию".

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