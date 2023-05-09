Минюст готовит апелляцию на отказ суда в конфискации части активов Сальдо

Министерство юстиции готовит апелляцию на решение ВАКС об отказе в конфискации имущества коллаборанта Владимира Сальдо, которым он владеет опосредованно через дочь Ирину.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Судом отказано во взыскании имущества, которым - по мнению Минюста - Владимир Сальдо владеет опосредованно, через дочь Сальдо Ирину Владимировну, а именно 55,56% доли уставного капитала ООО "БЕБКО-АВТО" (код ЕГРПОУ: 38390892) и 40% доли уставного капитала ООО "КОНКА" (код ЕГРПОУ: 32480173).

Минюст готовит апелляцию на решение", - говорится в позиции министерства.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение конфисковать часть активов коллаборанта Владимира Сальдо, который возглавил оккупационную администрацию Херсона.

В сентябре в Житомирской области наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья коллаборациониста Владимира Сальдо.

Президент Украины в октябре прошлого года подписал указы о введении санкций против Российской Федерации, под которые попали почти 4000 человек и компаний. В частности, в перечень вошли представители оккупационных администраций: Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и другие.

Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва.

Экономическая правда