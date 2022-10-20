Зеленський увів у дію санкції проти Пригожина, пропагандистів РФ і колаборантів

Президент України підписав укази про запровадження санкцій проти Російської Федерації, під які потрапили майже 4000 осіб і компаній.

Зеленський підписав укази №726 і №727, йдеться на сайті ОП.

Згідно з додатками до указів, санкції запроваджуються, зокрема, проти представників окупаційних адміністрацій (Кирило Стремоусов, Володимир Сальдо, Володимир Рогов, Костянтин Іващенко тощо).

Також у санкційному списку - військові та найманці (зокрема, фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин), а також - вербувальники найманців (зокрема, командувач "Армії визволення Палестини" Мухаммед Аль-Салті, лідер сирійського угрупування Аль-Ахдат аль-Омарія Абу Гані Шаммут).

Санкції ввели також проти російських пропагандистів Ольги Скабєєвої, Володимира Соловйова та членів його родини, Тиграна Кеосаяна.

Строк застосування обмежень – 10 років.

Санкції передбачають:

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блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу.

Як уточнив голова Офісу президента, до санкційного переліку увійшли понад 3800 фізичних та юридичних осіб – 2507 та 1374 відповідно.

Економічна правда