ВАКС конфисковал активы коллаборанта Сальдо, но не все

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение конфисковать часть активов коллаборанта Владимира Сальдо, который возглавил оккупационную администрацию Херсона.

Об этом говорится в решении судей ВАКС, объявленном утром во вторник, Transparency International Украина.

Против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, что отягчает наказание.

Третьими сторонами по делу являются жена и дочь коллаборанта, Виталий Синьков и четыре юрлица: ООО "БЕБКО-АВТО"; ООО "КОНКА", ПАТ "КАШТАН"; ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВИС".

Так, по решению суда, под конфискацию попали такие активы:

5 земельных участков в Херсоне;

4 нежилых помещения в Херсоне и Крыму;

2 дома в Херсоне;

3 квартиры в Крыму, Одессе и Херсоне;

автомобиль Volvo 2020 года выпуска;

99,86% акций ПАО "КАШТАН", которое зарегистрировано в Коростышевском районе Житомирской области. Компания специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. Среди учредителей - жена Сальда, Любовь. Уставный капитал составляет 370 тыс грн.

30% акций ПАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" - транспортная компания, зарегистрированная в Херсоне. Ее уставный капитал составляет 7 млн грн, а конечными бенефициарами являются Любовь Сальдо, Леонид Гирин и турецкая компания АЙКУТ КЕТЕНСИОГЛУ.

В то же время ВАКС не удовлетворил иск Минюста в части взыскания в доход государству активов, связанных с дочерью коллаборанта Ириной Сальдо.

Речь идет о таких активах:

ООО "БЕБКО-АВТО" зарегистрирована в Херсоне с уставным капиталом в 1,8 млн грн. Сеть автосалонов является дилером по продаже и ремонту автомобилей Volvo. Среди конечных бенефициаров компании - дочь коллаборанта Ирина Сальдо, Вячеслав Бебко и Антон Кушнир.

ООО "КОНКА" - также херсонская компания, которая занимается организацией досуга. Среди учредителей компании - та же Ирина Сальдо, а также Александр Больбот, Владимир Дыдин и Анна Климентенко. Размер уставного капитала предприятия - 18 500 грн, а доход за 2020 год составил 707 тыс грн.

"Минюсту очевидно не удалось доказать связь между этими активами, которые принадлежат дочери Сальдо и его партнеру и самим гауляйтером Херсона", - отметили в TI Украина.

Апелляция может быть подана в течение 5 дней со дня провозглашения решения, полный текст решения будет составлен 9 мая.

Напоминаем:

В сентябре в Житомирской области наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья коллаборациониста Владимира Сальдо.

Президент Украины в октябре прошлого года подписал указы о введении санкций против Российской Федерации, под которые попали почти 4000 человек и компаний. В частности, в перечень вошли представители оккупационных администраций: Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и другие.

Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва.