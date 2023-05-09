Спрос на новые электромобили уменьшился на 14%: топ-5 моделей апреля

В апреле украинский автопарк пополнили 2128 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV): из них новых - 453 ед., подержанных - 1675 ед.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Относительно мартовского результата, количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 12%.

"Причем общий рост в электрическом сегменте авторынка состоялся благодаря импортируемому секонд-хенду (+21% к марту), спрос на новые электромобили уменьшился на 14%", - говорится в сообщении.

Так, доля новых машин в апрельских регистрациях BEV составила 21% против 28% в марте.

Самым популярным новым электромобилем на рынке в апреле был Volkswagen ID.4 - 129 ед. Далее следует DongFeng/Honda M-NV - 53 ед. Замыкает топ-3 Volkswagen ID.6 - 36 ед.

Также в топ-5 MG4 EV - 26 ед., и Honda e - 23 ед.

Среди впервые зарегистрированных в апреле бывших в употреблении электромобилей лидером был Nissan Leaf - 366 ед. На втором месте - Tesla Model 3 (156 ед). Замыкает топ-3 Volkswagen e-Golf - 145 ед.

Также в топ-5 Renault Zoe - 113 ед. и Volkswagen ID.4 - 111 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76% б/у", - резюмировали в ассоциации.

Напомним:

В течение 1 квартала 2023 года в Украине зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых авто - это на 0,05% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на начало 2023 года средний возраст автомобилей в Украине составляет 23,2 года, за прошлый год он увеличился на 6 месяцев.

Экономическая правда