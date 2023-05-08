Апелляционная палата ВАКС оставила Насирова под стражей и не изменила залог

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого НАБУ и САП подозревают в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 8 мая 2023 года рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 7 апреля 2023 года о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя ГФС Украины с альтернативой внесения более 523 млн грн залога.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, а постановление следственного судьи ВАКС - без изменений", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напоминаем:

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экс-главе ГФС Насирову и его советнику.

Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.

В октябре 2022 года эксочителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.

Сообщалось, что бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.

Впоследствии сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Экономическая правда