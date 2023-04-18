Взятка Насирову: НАБУ и САП завершили следствие по делу Бахматюка

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экс-главе ГФС Насирову и его советнику.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

"Следствие установило факты предоставления владельцем агрохолдинга главе ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долл США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд грн НДС в течение февраля 2015 - августа 2016 гг.

"Плату за услуги", которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, владелец агрохолдинга перечислял на счета подконтрольных главе ГФС и его близких лиц иностранных компаний.

Председатель ГФС в свою очередь приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, зато не включал сведения о суммах, заявленных к бюджетному возмещению другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право", - заявили в НАБУ.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении владельца одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему председателю ГФС Украины и его советнику (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

На сегодня детективам НАБУ дано поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления", - добавили в САП.

Напоминаем:

Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.

В октябре 2022 года эксочителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.

Бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.

Впоследствии сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Экономическая правда