В апреле украинцы приобрели наибольшее в этом году количество подержанных иномарок – ассоциация

В апреле украинский автопарк пополнили 15,3 тыс ввезенных из-за рубежа легковых авто - это почти на 8% больше, чем в марте.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

При этом наибольшая доля в этом сегменте принадлежит бензиновым авто - 45%.

Далее следуют: дизельные авто - 36%, электромобили - 11%, авто с ГБО - 5%, гибриды - 3%.

Отмечается, что средний возраст подержанных авто, которые в апреле перешли на украинские номера, - 11 лет.

В ассоциации рассказали, что самым популярным автомобилем среди ввозимого секонд-хенда остается Renault Megane - в апреле на украинские номера перешли 1273 авто этой модели.

Далее следует Volkswagen Golf - 1180 шт. Замыкает топ-3 Skoda Octavia - 794 шт.

Также в топ-5 Volkswagen Passat (694 шт.) и Ford Focus (377 шт.).

Кроме этого, в топ-10 месяца вошли: Nissan Leaf - 366 ед.; Nissan Qashqai - 337 ед.; VW Touran - 320 ед.; Skoda Fabia - 277 ед.; Audi A4 - 270 ед.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период", - резюмировали в ассоциации.

Напомним:

В течение 1 квартала 2023 года в Украине зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых авто - это на 0,05% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на начало 2023 года средний возраст автомобилей в Украине составляет 23,2 года, за прошлый год он увеличился на 6 месяцев.

Экономическая правда