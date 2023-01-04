Ринок нових легкових авто у 2022 році просів на 63%: які марки купували українці
У 2022 році українці придбали 37,9 тисяч нових авто – цей показник став мінімальним з початку століття.
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
"Відносно 2021 року, ринок нових авто скоротився на 63% - досягнувши найнижчого рівня з початку століття", – зазначають в Асоціації.
Перше місце рейтингу марок за підсумками року на ринку нових легкових авто, посіла Toyota з результатом 6914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж торік). Найпопулярнішим авто став кросовер TOYOTA RAV-4
На другому місці – Renault, продажі автомобілів якої зменшились на 71% - до 3975 шт. На третьому – Skoda, продажі якої впали на 54% до 2829 автівок
Четверте місце українці надали Hyundai, придбавши 2285 авто цієї марки (-52%), на п’ятому місці Volkswagen - 2274 авто (-45%).
Також в ТОП-10 ринку 2022 року потрапили:
- BMW – 1726 шт. (-41%);
- Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%);
- Mitsubishi – 1655 шт. (-61%);
- Chery – 1631 шт. (-65%);
- Kia – 1167 шт. (-87%).
До рейтингу найпопулярніших нових авто 2022 року в першу десятку увійшли тільки кросовери та позашляховик:
- TOYOTA RAV-4 – 2525 шт.;
- RENAULT Duster – 2431 шт.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 1239 шт.;
- SKODA Kodiaq – 1151 шт.;
- HYUNDAI Tucson – 837 шт.;
- MITSUBISHI Outlander – 792 шт.;
- CHERY Tiggo 4 – 712 шт.;
- BMW X5 – 655 шт.;
- SKODA Karoq – 629 шт.;
- KIA Sportage – 623 шт.