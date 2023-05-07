Российский ГАЗ требует от Volkswagen более 200 миллионов долларов

Российский автопроизводитель ГАЗ подал уже третий иск на сумму около 200,5 млн долларов против Volkswagen, заявив, что немецкий автоконцерн своим выходом из РФ поставил под угрозу его интересы.

Об этом сообщает Reuters.

На данный момент детали иска, который подан в Нижегородский областной арбитражный суд, не были опубликованы.

Ранее в этом году ГАЗ подал два иска против немецкого автопроизводителя, требуя возмещения убытков на общую сумму около 545 млн доларров, заявив, что шаги VW по выходу с российского рынка поставили под угрозу его интересы.

Отмечается, что Volkswagen готовится к продаже своих российских активов, включая свой флагманский завод в городе Калуга с годовой производственной мощностью 225 000 автомобилей, но решение еще не принято и ожидается одобрение российского правительства.

Напомним:

Российский суд в понедельник, 20 марта, заморозил все активы Volkswagen в РФ, что стало последним препятствием для годовых усилий немецкого автопроизводителя по сворачиванию своей деятельности в России.

Правительственная комиссия РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой местному автодилерскому холдингу "Авилон".

Volkswagen Group Rus прекратит производство в Нижнем Новгороде в России и ликвидирует производство, при этом второй завод группы в дальнейшем будет находиться в простое.