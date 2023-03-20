У РФ заморозили всі активи Volkswagen

Російський суд у понеділок заморозив усі активи Volkswagen у РФ, що стало останньою перешкодою для річних зусиль німецького автовиробника зі згортання своєї діяльності в Росії.

Про це пише Reuters.

Volkswagen, разом з іншими іноземними автовиробниками, призупинив свою діяльність в Росії минулого року після того, як західні країни запровадили безпрецедентні санкції проти РФ через війну в Україні.

"Volkswagen намагається продати свої російські активи, в тому числі свій флагманський завод у місті Калуга, який має виробничу потужність 225 тис автомобілів на рік і перебуває у простої з березня 2022 року", - пише агентство.

Російський автовиробник ГАЗ, який отримав контракт на виробництво автомобілів Volkswagen на своєму заводі в Нижньому Новгороді, намагався припинити будь-які продажі в рамках судового позову проти німецького автовиробника за те, що, на думку ГАЗу, є порушенням контракту після того, як Volkswagen розірвав виробничу угоду в серпні.

У судових документах ГАЗ заявив, що спроби Volkswagen піти з російського ринку ставлять під загрозу його власні інтереси, і він вимагає 15,6 мільярдів рублів (201,3 млн доларів) відшкодування збитків за розірваним контрактом.

Російський суд у понеділок погодився заморозити всі активи Volkswagen в Росії, поки триває суперечка з ГАЗом, як свідчать судові документи, що ще більше зашкодило спробам VW згорнути свої операції в Росії.

ГАЗ відмовився від коментарів. Volkswagen і російське міністерство промисловості не відповіли на запити Reuters про коментарі.

Раніше цього тижня чеський автовиробник Skoda Auto, що входить до складу Volkswagen Group, заявив, що перебуває на завершальній стадії угоди з продажу своїх російських активів.

Згідно з російським законодавством, компанії "недружніх" країн, тобто тих, які наклали на Росію санкції, зобов'язані отримати схвалення урядової комісії на продаж будь-яких російських активів.

Іноземні інвестори побоюються, що Росія може піти на націоналізацію стратегічних активів з моменту введення обмежень на продаж.

Економычна правда