Volkswagen ліквідує один із двох своїх заводів в Росії

Volkswagen Group Rus припинить виробництво у Нижньому Новгороді в Росії та ліквідує виробництво, водночас другий завод групи надалі перебуватиме у простої.

Про це повідомляє autonews.ru з посиланням на пресслужбу компанії.

"З огляду на загальний високий рівень невизначеності та неможливість спрогнозувати потенційне відновлення виробництва у Нижньому Новгороді, Фольксваген Груп Рус прийняла рішення розпочати офіційну процедуру закриття свого власного офісу у Нижньому Новгороді 5 липня 2022 року", - сказали в прес-службі.

За даними джерел видання, 5 жовтня підприємство буде ліквідовано.

Основні потужності компанії зі збирання автомобілів і двигунів на Росії зосереджені в Калузі, проте частина моделей надходила на ринок із Нижнього Новгорода: там завод розташований на виробничому майданчику автозаводу Горького.

У компанії кажуть, що на початку червня більшість співробітників Volkswagen у Нижньому Новгороді прийняли пропозицію добровільно покинути компанію.

Там додали, що йдеться не про виробничий персонал Групи "ГАЗ", на заводі якої працював Volkswagen, а лише про власних співробітників Volkswagen Group. Всього на підприємстві зараз працює близько 210 осіб. На заводі збирали Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia та Volkswagen Taos.

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Нагадуємо:

Автовиробник Volkswagen на початку червня запропонував своїм 200 співробітникам складального виробництва Volkswagen/Skoda у Нижньому Новгороді на базі групи ГАЗ звільнення із виплатою до шести окладів.

3 березня автоконцерн Volkswagen оголосив про те, що припиняє виробництво транспортних засобів у РФ (Калуга, Нижній Новгород) на тлі російського вторгнення в Україну - до подальшого повідомлення.