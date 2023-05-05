Поляки заблокировала движение грузовиков из Украины в одном из крупнейших пунктов пропуска

Польская сторона с утра 4 мая заблокировала движение грузового транспорта в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" из-за забастовки польских перевозчиков - он обеспечивает около 40% грузопотока.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (Минобновления).

С утра четверга, 4 мая, польская сторона приостановила оформление грузовых автомобилей как на выезд из Украины, так и на въезд. На выезд въезд в Украину пропускается только транспорт с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными.

Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" обеспечивает около 40% грузопотока в Польшу, отмечают в министерстве и отмечают, что блокирование границы вызывает критическую для экспорта ситуацию

Причина - в забастовке польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск". В частности, протестующие требуют вернуть разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок для украинских перевозчиков на въезде в Польшу. Такие разрешения были отменены в рамках "транспортного безвиза", который заработал летом прошлого года между Украиной и ЕС.

Также в требованиях протестующих говорится о применении к украинским перевозчикам экологической нормы EURO4, которая в Украине применяется в отношении польских перевозчиков.

Отмечается, что Минобновления уже обратилось к польским коллегам с просьбой урегулировать ситуацию. "Считаем сегодняшнюю забастовку искусственной и противоречащей общим европейским стремлениям и ценностям. Призываем наших коллег, польских чиновников провести соответствующие мероприятия для решения существующей проблемы и разъяснить протестующим пути преодоления недоразумений", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков. Он отметил, что это не первый такой случай блокирования украинского экспорта в или транзитом через Польшу.

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Пункт пропуска Ягодин-Дорогуск блокируется не впервые. В сентябре прошлого года он был заблокирован очередью из грузовиков длиной до 60 км из-за низкой пропускной способности таможни с польской стороны и забастовок. Больше об этом читайте в статье.