Slack анонсировал собственный вариант генеративного ИИ

Компания Slack объявила о следующем шаге в эволюции своей платформы, на котором она поставит искусственный интеллект во главу угла в пользовательском опыте, упростив получение информации и построение рабочих процессов.

Об этом пишет TechCrunch.

Издание отмечает, что это лишь анонсы, и многие из этих функций еще не доступны.

В компании говорят, что работают над тем, чтобы внедрять ИИ различными способами по всей платформе.

"В прошлом месяце это началось с небольшого шага - партнерства с OpenAI, чтобы добавить приложение ChatGPT к Slack, что является первой частью гораздо более широкого видения ИИ на платформе. В настоящее время эта часть находится в бета-версии.

Объявление включает в себя несколько новых интеграций, в том числе SlackGPT, собственную версию генеративного ИИ, построенную на платформе Slack, которую пользователи и разработчики могут использовать для создания опыта, управляемого ИИ. Содержание Slack является отправной точкой для построения моделей, связанных с платформой", - говорится в материале.

"Мы считаем, что Slack имеет уникальное преимущество, когда речь идет о генеративном ИИ. Значительная часть институциональных знаний по каждой теме, команде, рабочему элементу и проекту уже есть в Slack через сообщения и файлы и клипы, которыми пользуются ежедневно", - сказали в компании.

Для начала Slack собирается внедрить искусственный интеллект в пользовательский опыт с помощью SlackGPT, чтобы помочь клиентам работать быстрее, лучше общаться, быстрее учиться и тому подобное.

При этом EinsteinGPT, версия генеративного искусственного интеллекта Salesforce, анонсированная в марте, также будет включена в Slack, что позволит сотрудникам напрямую задавать вопросы о контенте Salesforce.

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