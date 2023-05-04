Фонд госимущества в третий раз попытается продать завод "Электронмаш" в Киеве

фото: фгиу

Фонд госимущества в третий раз попытается продать на приватизационном аукционе завод "Электронмаш" в Киеве. Аукцион запланирован на 29 мая, стартовая цена - 61,3 млн грн (без учета НДС).

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Электронмаш" был одним из самых мощных предприятий по изготовлению электронно-вычислительных машин в СССР - здесь работало около 10 000 тысяч человек.

После перехода к рыночной экономике завод не смог приспособиться к конкуренции и медленно превращался в руины", - говорится в сообщении.

В Фонде подчеркнули, что предприятие имеет просроченную кредиторскую задолженность почти 21,4 млн грн. В последние годы показывало существенные убытки. Так, в 2022 году "Электронмаш" получил 8,2 млн грн убытка, в 2021 году - 24 млн грн, в 2020-м - 10,9 млн грн.

При этом на предприятии сокращается количество работников. Если в 2020 году на "Электронмаше" работали 175 сотрудников, то в 2021 году уже 149, а в 2022 году - 127.

"В столице на территории "Электронмаша" расположены 36 объектов недвижимости. Среди них цеха и админздания. На балансе "Электронмаша" 31 транспортное средство и база отдыха в селе Соколовка Черниговской области", - добавили в ФГИУ.

В Фонде также заявили, что предыдущие два аукциона по продаже "Электронмаша" могли принести в бюджет 970 млн грн и 430 млн грн, однако "недобросовестные инвесторы не завершили покупку в установленный срок".

Экономическая правда