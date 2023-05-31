Доля неработающих кредитов в банковском секторе выросла – НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 39,3% по сравнению с 38,8% на 01 апреля.

Об этом сообщили в НБУ.

При этом объем неработающих кредитов в апреле увеличился на 1,2 млрд грн, общий объем кредитного портфеля - уменьшился на 11,1 млрд грн.

Сумма неработающих кредитов составляет 435,3 млрд грн. Большинство - 326 млрд грн - приходится на банки с государственной долей участия.

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Напоминаем:

По состоянию на 1 апреля 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 38,8% и выросла на 0,7 п. п. по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем неработающих кредитов за квартал вырос на 2 млрд грн до 434 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) составляла 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.

В январе объем неработающих кредитов в украинских банках вырос на 5,6 млрд грн.

В феврале объем неработающих кредитов уменьшился на 2,5 млрд грн, общий объем кредитного портфеля - на 13,8 млрд грн.

Экономическая правда