В украинских банках снова стало больше проблемных кредитов

В январе объем неработающих кредитов в украинских банках вырос на 5,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, доля неработающих кредитов (NPL, non-performing loan) в банковском секторе на 1 февраля составила 38,2% по сравнению с 38,1% на 01 января. Объем проблемных кредитов вырос на 5,6 млрд грн за месяц.

Как ранее объясняли в Нацбанке, разрушение активов и залогового имущества, потеря доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты, поэтому ухудшается качество кредитных портфелей банков и увеличиваются отчисления в резервы.

Так как признание истинного качества активов будет продолжаться в дальнейшем, соответственно будут расти объемы NPL.

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