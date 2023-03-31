Объем неработающих кредитов в феврале уменьшился на 2,5 миллиарда
Пятница, 31 марта 2023, 20:49 -
В феврале объем неработающих кредитов уменьшился на 2,5 млрд грн, общий объем кредитного портфеля - на 13,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, доля неработающих кредитов (NPL, non-performing loan) в банковском секторе по состоянию на 1 марта составила 38,5% по сравнению с 38,2% на 1 февраля.
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Напоминаем:
По состоянию на 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) составляла 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.
В январе объем неработающих кредитов в украинских банках вырос на 5,6 млрд грн.
Экономическая правда