Повышение тарифов на электрику: какие сценарии рассматривают власти

Останні півтора місяця в Україні обговорюється перегляд тарифів на електроенергію для населення.

Питання, яке навіть до війни було надчутливим, ще більше ускладнилось після початку повномасштабного вторгнення та суттєвого погіршення економічної ситуації в країні.

Пояснюючи необхідність такого непопулярного кроку представники влади намагаються донести, що в першу чергу підвищення торкнеться заможних громадян, а всі гроші направлять на відновлення енергетичної інфраструктури та підготовку до наступного опалювального сезону.

Сьогодні збитки від російських обстрілів уже перевищили 10 млрд дол, і якщо вчасно не провести відновлення та ремонти, наступної зими українців гарантовано чекатимуть відключення. Навіть за умови відсутності нових обстрілів росіян.

Які сценарії перегляду тарифів готує влада, коли рішення може бути ухвалене та наскільки подорожчає електроенергія?

"Соціальні" тарифи

Перші розмови про можливий перегляд тарифів на електроенергію для населення почались як тільки-но ситуація в енергетичній системі терористичних атак росіян стабілізувалася.

Ледь не синхронно наприкінці лютого про це публічно почали говорити заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, радник прем'єр-міністра Юрій Бойко та голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

Усі вони намагались донести до громадськості просту істину, що чинний тариф для населення в декілька разів нижчий від реальної вартості електроенергії, і що з цим доведеться щось робити.

"Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно вчетверо нижчий, ніж реальна ціна енергії. І підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат-годину, незалежно від рівня доходів всіх споживачів. На такі дотації витрачається вже понад 140 мільярдів гривень на рік", – зазначав Бойко.

Скільки сьогодні коштує електроенергія? В Україні діють три різних тарифи – два "соціальних" для населення та один ринковий – для бізнесу.

Побутові споживачі, які використовують на місяць менше ніж 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кожну кВт-год, а усі хто споживає більше цього обсягу – 1,68 грн за кВт-год. При цьому ціна для юридичних осіб, яка включає в себе і вартість електроенергії як товару, і тарифи на розподіл, передачу диспетчеризацію й постачання, і ПДВ, перевищує 6 грн за кВт-год.

Олігарх і пенсіонер платять однаково

Підтримувати низькі тарифи для населення дозволяє система "забезпечення загальносуспільних інтересів" або так зване ПСО (покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії), яке відповідно до урядової постанови діє з 1 липня 2019 року.

Документ містить і дату, коли його дія завершиться. В чинній редакції – 30 квітня 2023 року. Але якщо до цього часу у владних кабінетах не досягнуть консенсусу, щодо перегляду тарифів, то не виключено, що цю дату змінять на іншу. Востаннє уряд наприкінці березня продовжував дію ПСО на місяць – до кінця квітня.

За цим механізмом низькі тарифи для населення покриваються за рахунок двох державних компаній – "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Вони продають електроенергію великим споживачам та компаніям, які працюють на цьому ринку, і за рахунок отриманих прибутків компенсують різницю між "соціальними" та ринковими тарифами.

І якщо до початку великої війни цей механізм працював справно, то після 24 лютого 2022 року ситуація змінилася.

Річ у тім, що до війни близько 70% споживання в країні припадало на юридичних осіб, які платили ринкову ціну. Після початку бойових дій споживання населення впало на 20%, а бізнесу приблизно на 40%, що створило дисбаланс на ринку та унеможливило виконання моделі ПСО.

Це призвело до того, що сьогодні понад 30 млрд грн лишаються в підвішеному стані як борг, який розподілився між учасниками ринку.

Як вже зазначалось, за словами радника прем’єра, на виконання механізму ПСО держава щороку витрачає близько 140 млрд грн. Причому левова частка з цієї суми направляється на компенсацію тарифів заможним громадянам, які можуть собі дозволити платити ринкову ціну за електроенергію.

Тобто, умовний пенсіонер в селі чи одинока матір сьогодні платять за електрику стільки ж, скільки представник першої сотні Forbes чи депутат з десятком або навіть сотнями квартир.

Для повного розуміння ситуації важливо оцінити наступні цифри.

За оцінкою Міністерства енергетики, понад 75% населення в Україні споживає до 250 кВт-год електроенергії на місяць. В першу чергу в цьому випадку йдеться про незахищені верстви населення.

Водночас, власники будинків по 300 квадратних метрів і більше, з басейнами з підігрівом, системами поливу газону, електричними саунами, теплими підлогами можуть споживати 10 тис кВт-год на місяць та більше. Попри величезну різницю в обсягах та рівень платоспроможності і першим, і другим держава компенсує різницю в тарифах.

За оцінкою того ж Бойка, якщо замінити поточну систему субсидування всіх споживачів на весь обсяг спожитої енергії цільовою допомогою незахищеним верствам населення, на субсидії доведеться витратити близько 40 млрд грн на рік, а не 140 млрд грн.

"Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше, і дозволить захистити громадян з найнижчими рівнями доходу", – переконаний радник прем’єра.

Але для реалізації цього сценарію має бути розроблений чіткий та справедливий механізм субсидій, оскільки до чинного є багато питань, що визнає і влада.

Як можуть змінитись тарифи

Як вже зазначалось, діючий механізм ПСО наприкінці березня продовжили на місяць – до 30 квітня. До цього часу уряд має або продовжити його мінімум ще на місяць, фактично залишивши тарифи на поточному рівні, або запропонувати новий механізм.

Напрацюванням пропозицій щодо перегляду тарифів займаються кілька робочих груп на рівні Кабміну, Міненерго та НКРЕКП.

За даними ЕП, наразі існують вже кілька концепцій, але остаточного рішення, яку з них приймати, ще немає.

За словами співрозмовника ЕП в Кабміні, найбільше шансів бути реалізованим має механізм із розділенням споживачів на дві категорії: зі щомісячним споживанням до 1000 кВт-год та відповідно понад цей обсяг.

"Для заможних людей, які використовують понад 1000 кВт-год на місяць обговорюється встановлення ринкового тарифу на рівні близько 6-6,2 грн за кВт-год. Його планують встановити на тривалий період, наприклад, на рік, а згодом у разі необхідності переглянути.

Щодо іншої категорії (зі споживанням до 1000 кВт-год на місяць) наразі тривають консультації. Обговорюється збільшення на умовні 30-40%, але можливий такий варіант, що все залишать на чинному рівні", – розповідає один з представників робочої групи.

Коли може бути рішення? "В принципі до кінця квітня цілком можливо ухвалити зміни. Щоб провести все процедурно часу достатньо", – пояснює співрозмовник ЕП в уряді.

З технічної точки зору фінальне рішення щодо перегляду тарифів – зона відповідальності Кабміну, але на практиці ситуація трохи інша.

Як стверджує співрозмовник ЕП в парламенті, останнє слово в цьому питанні в будь-якому випадку за президентом Володимиром Зеленським, який "дуже уважно стежить за темою тарифів".