Официально: экс-руководитель Mastercard стал новым президентом Всемирного банка

Аджай Банга Reuters

Исполнительные директора Всемирного банка 3 мая официально избрали бывшего главного исполнительного директора Mastercard Аджая Бангу новым, 14-м президентом Всемирного банка.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Всемирного банка.

Бангу избрали на пятилетний срок, который начнется 2 июня 2023 года.

"Аджай Банга до недавнего времени занимал должность заместителя председателя правления компании General Atlantic. До этого он был президентом и главным исполнительным директором Mastercard.

Под его руководством Mastercard запустила Центр инклюзивного роста, который способствует справедливому и устойчивому экономическому росту и финансовой инклюзии во всем мире. Был почетным председателем Международной торговой палаты, занимал эту должность в 2020-2022 годах", - говорится в сообщении.

"Совет директоров надеется на сотрудничество с господином Бангой в рамках процесса эволюции Группы Всемирного банка, который обсуждался на Весеннем собрании в апреле 2023 года, а также относительно всех амбиций и усилий Группы Всемирного банка, направленных на решение сложных проблем развития, с которыми сталкиваются развивающиеся страны", - добавили в финучреждении.

Как пишет Reuters, от Банги ожидают реформирования Всемирного банка для преодоления климатических изменений и других глобальных кризисов.

63-летний Банга был номинирован на эту должность президентом США Джо Байденом в конце февраля и был единственным претендентом на замену главы Всемирного банка Дэвида Малпасса, экономиста и бывшего чиновника Министерства финансов США во времена администрации Трампа, который уходит с должности.

Один из источников Reuters сообщил, что за последние недели Банга произвел на акционеров Всемирного банка впечатление "настоящего творца перемен", который поможет ускорить реформы.

Всемирный банк с момента его основания в конце Второй мировой войны возглавлял американец, а Международный валютный фонд - европеец. Банга, который родился в Индии и провел там свою раннюю карьеру, является гражданином США с 2007 года.

Напомним:

Президент США Джо Байден поддержал кандидатуру Аджая Банги, который до 2021 года был гендиректором Mastercard, на должность президента Всемирного банка.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас досрочно уйдет со своего поста после длительной критики относительно реакции Всемирного банка на изменение климата под его руководством.

Экономическая правда