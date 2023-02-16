Президент Всемирного банка Малпас досрочно уходит с должности после критики

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас досрочно уйдет со своего поста после длительной критики относительно реакции Всемирного банка на изменение климата под его руководством.

Об этом сообщает Financial Times.

В среду банк опубликовал заявление о том, что Малпасс, назначенный экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщил правлению о своем решении уйти в отставку после четырех лет работы.

"Для меня было огромной честью и привилегией быть президентом ведущего мирового учреждения развития вместе с таким количеством талантливых и исключительных людей", - сказал Малпасс в своем заявлении.

Во внутреннем электронном письме сотрудникам он отметил, что хотя он планирует уйти в отставку до конца июня этого года, что совпадает с окончанием финансового года банка, такой временной промежуток "даст хорошую возможность для плавной смены руководства".

США и другие крупные акционеры Всемирного банка в течение последнего года требовали от учреждения активизировать усилия по преодолению глобальных вызовов, в частности по изменению климата, на ряду с главной целью - борьбой с глобальной бедностью.

Это давление усилилось после того, как на конференции в сентябре Малпасс отказался ответить, верит ли он в антропогенное изменение климата, несмотря на повторы вопроса. Впоследствии он заявил, что его неправильно поняли.