США выдвинули кандидатуру экс-руководителя Mastercard на должность президента Всемирного банка

Аджай Банга фото Bloomberg

Президент США Джо Байден поддержал кандидатуру Аджая Банги, который до 2021 года был гендиректором Mastercard, на должность президента Всемирного банка.

Об этом пишет Financial Times.

Аджай Банга является вице-председателем американской группы частных инвесторов General Atlantic и занимал должность генерального директора Mastercard до конца 2020 года.

"Выдвижение Банги через неделю после того, как действующий президент Дэвид Малпасс внезапно подал в отставку, произошло в то время, когда США и другие страны-акционеры стремятся расширить сферу деятельности банка в области развития, включив в нее борьбу с глобальным потеплением.

Байден сказал, что Банга хорошо понимает вызовы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, и имеет "критический опыт" в мобилизации частных средств для "решения самых насущных проблем современности, включая изменение климата", - пишет газета.

Хотя США, крупнейший акционер банка, традиционно выбирает президента Всемирного банка, он нуждается в поддержке других стран-членов. Китай, Япония, Германия, Франция и Великобритания также являются крупными акционерами.

Номинация 63-летнего Банги, который однажды назвал себя "полностью сделанным в Индии", может помочь получить поддержку развивающихся стран, некоторые из которых недовольны смещением фокуса банка с бедности на изменение климата.