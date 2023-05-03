В Meta заявляют, что количество вредоносных программ, связанных с ChatGPT, растет

Владелец Facebook, компания Meta, заявила, что разоблачила поставщиков вредоносного программного обеспечения, которые используют интерес общественности к ChatGPT, чтобы заманить пользователей к загрузке вредоносных программ и расширений для браузеров.

Об этом пишет Reuters.

В Meta сравнили это явление с мошенничеством с криптовалютами.

Отмечается, что с марта компания обнаружила "около 10 семейств вредоносных программ и более 1 000 вредоносных ссылок", которые рекламировались как инструменты с популярным чат-ботом на основе искусственного интеллекта.

В некоторых случаях вредоносное программное обеспечение предоставляло рабочую функциональность ChatGPT вместе с вредоносными файлами, отметили в компании.

Выступая на пресс-брифинге, посвященном отчету, директор по информационной безопасности Meta Гай Розен сказал, что для злоумышленников "ChatGPT - это новая криптовалюта".

Розен и другие руководители Meta заявили, что компания готовит защиту от различных потенциальных злоупотреблений, связанных с генеративными технологиями ИИ, такими как ChatGPT, которые могут быстро создавать подобные человеческим тексты, музыку и другие произведения искусства.

Законодатели отметили, что эти инструменты могут облегчить распространение дезинформационных кампаний в Интернете.

Отвечая на вопрос, используется ли генеративный ИИ в информационных операциях, руководители Meta ответили, что пока рано, хотя Розен сказал, что ожидает, что "плохие игроки" будут использовать эти технологии, чтобы "попытаться ускорить и, возможно, увеличить масштабы" своей деятельности.

Читайте также: Корифей Кремниевой долины: история "отца" ChatGPT Сема Альтмана

Война чат-ботов. Как ChatGPT пошатнул гегемонию Google

GPT-4 больше и лучше ChatGPT, но OpenAI не объясняет, почему. Что известно о новой модели?

Экономическая правда