Руководителей Google, Microsoft и OpenAI пригласили в Белый дом на совещание по безопасности ИИ

Руководители Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic встретятся с вице-президентом США Камалой Харрис и высшими должностными лицами администрации Байдена, чтобы обсудить ключевые аспекты искусственного интеллекта (ИИ) в четверг, 4 мая.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

В приглашении отмечается, что президент США Джо Байден "ожидает, что такие компании, как ваша, должны убедиться в безопасности своих продуктов, прежде чем делать их доступными для общественности".

Беспокойство в отношении быстрорастущей технологии искусственного интеллекта включает в себя нарушение конфиденциальности, предвзятость и опасения, что она может способствовать распространению мошенничества и дезинформации.

В апреле Байден заявил, что пока неизвестно, является ли ИИ опасным, но подчеркнул, что технологические компании несут ответственность за безопасность своих продуктов. По его словам, социальные сети уже продемонстрировали, какой вред могут нанести мощные технологии без надлежащих гарантий.

Администрация также ищет комментарии общественности относительно предложенных мер подотчетности для систем искусственного интеллекта, поскольку растет беспокойство относительно их влияния на национальную безопасность и образование.

Компании не сразу ответили на запрос агентства о комментариях.

ChatGPT, программа с искусственным интеллектом, которая недавно привлекла внимание общественности своей способностью быстро писать ответы на широкий спектр запросов, в частности, привлекла внимание американских законодателей, поскольку стала самым быстрорастущим потребительским приложением в истории с более чем 100 миллионами активных пользователей ежемесячно.

На встрече в четверг примут участие глава администрации Байдена Джефф Зиентс, заместитель главы администрации Брюс Рид, советник национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национального экономического совета Лаэль Брейнард и министр торговли Джина Раймондо.

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