Возврат выплат военным: в Минфине подсчитали, на сколько нужно повысить налоги

Возврат выплат военным в 30 тысяч гривен возможно только за счет увеличения налоговой нагрузки, в частности НДС на 4% и военного сбора втрое.

Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко в эфире Forbes Business Breakfast.

Министр заявил, что считает, что вопрос возврата выплат 30 тысяч гривен не поддержка армии и вообще не об этом. Потому что система мотивации выплаты военным должно определять военное руководство.

Это должно определять Генштаб и Минобороны. И они определились, у них есть соответствующие приказы, где почему-то никто не говорит, что у нас кроме 30 и 100 тысяч есть еще 50 тысяч. И такую выплату получат достаточно большое количество военнослужащих. У нас есть другие системы мотивации, которые находятся внутри военного блока", - добавил Марченко.

Он подчеркнул, что с такой системой в Министерстве финансов согласны.

"...А когда идет популизм, масштабов, которые трудно сдержать. Ну, я не буду подбирать слова, говоря, что, возможно, мы подумаем и посчитаем. Невозможно это сосчитать и невозможно это профинансировать.

Это возможно сделать только в нише изменения в закон о бюджете, предусмотреть в год дополнительно 170 млрд грн, предусмотреть увеличение налогов, в том числе НДС на 4% и военный сбор в 3 раза, и это можно профинансировать. Другие варианты, как это можно профинансировать, не существует", - сказал Марченко.

Он пояснил, что забирать на эти нужды средства у других категорий, например, из зарплат госслужащих невозможно, поскольку "это не пересекающиеся сосуды".

Зарплаты госслужащих финансируются за счет международной помощи.

"А вот армию, я еще раз подчеркну, мы должны финансировать за счет налогов собственного бизнеса. Поэтому увеличивая расходы на армию следует понимать последствия таких шагов. Никто об этом почему-то не думает, когда голосует. Поэтому моя реакция была категорична, и я ее не изменю", - резюмировал глава Минфина.

Напоминаем:

10 апреля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект с правкой, возвращающей выплату 30 тысяч гривен для украинских военных, находящихся вне мест боевых действий, а также службе гражданской защиты и полицейским.

Правка возвращает надбавку путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий до 10 минимальных зарплат, или 67 тыс. грн.

По словам первого заместителя председателя налогового комитета Ярослава Железняка, для возвращения выплат в 30 тыс грн военным необходимо дополнительные 152,4 млрд грн, тогда как экономия от ограничений зарплат должностных лиц позволит сэкономить до 3 млрд грн.

Руководители Сил обороны подвергли критике правку к закону, которой ранее попытались вернуть военным выплаты в 30 тыс грн, и предлагают собрать рабочую группу для создания нового закона об оплате труда военнослужащих.

Принятый Радой в апреле законопроект о возврате выплаты 30 тысяч гривен военным не определяет источников финансирования этих дополнительных расходов более чем в 4 млрд долл., поэтому может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году, заявили в МВФ.

Глава НБУ Андрей Пышный также заявил, что решения о возврате выплат 30 тысяч гривен военным не помогают Украине в переговорах о помощи с международными партнерами, в том числе МВФ.

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