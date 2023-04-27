"Не допомагає переговорам з партнерами": у НБУ прокоментували повернення надбавок військовим

Рішення про повернення виплат 30 тисяч гривень військовим не допомагають Україні в перемовинах щодо допомоги з міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

У макропрогнозі НБУ одним з ризиків продовження війни визначено збільшення бюджетних витрат.

За попередніми підрахунками, повернення виплат 30 тисяч гривень військовим за попередніми рахунками призведе до додаткових витрат держбюджету в 100-120 млрд грн.

"Звісно воно не надає позитивної конотації в наших розмовах з міжнародними партнерами. Власне через це всі (стейкхолдери й учасники перемовного процесу) сьогодні розуміють, що реалізація цього рішення достатньо суттєво підважить в даному випадку домовленості за меморандумом з МВФ", - прокоментував Пишний.

Він додав, що це рішення поки нереалізовано, триває юридичний процес. А про його вплив можна буде говорити вже безпосередньо після його реалізації.

"Наразі ми залишаємося прихильними саме того сценарію і тих домовленостей, які були закріплені на рівні меморандуму з МВФ.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд вивчає ухвалену парламентом поправку, яка повертає військовим виплати у 30 тис грн коштом обмеження виплат у державних органах та на держпідприємствах.

Економічна правда