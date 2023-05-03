Google вместе с Минцифрой запускает бесплатный учебный курс об ИИ

Google Украина в партнерстве с Минцифрой запускает бесплатный учебный курс об искусственном интеллекте "Основы AI".

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Искусственный интеллект - это о возможностях. Появится новый рынок, новые профессии. Чтобы быть конкурентным в мире, уже нужно осваивать использование ИИ.

Благодаря курсу научитесь применять искусственный интеллект для развития бизнеса и персонального бренда. Будет много лекций и воркшопов. А еще - индивидуальные консультации от спикеров Google и других топовых компаний", - написал министр.

По его словам, среди основных тем:

Что такое AI и для чего он нужен

Какие готовые решения на основе AI можно применять в различных сферах - от маркетинга до управления учреждениями

Стратегии внедрения ML (machine learning - машинное обучение) в компании

Нюансы построения технической команды для работы с ML

Как применять готовые ML-решения без опыта кодирования.

Обучение продлится четыре недели - с 16 мая по 8 июня 2023 года. Регистрация - по ссылке.

"Google Украина реализует курс в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, национальным проектом по развитию предпринимательства Дія.Бізнес и Projector Institute", - добавил Федоров.

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