Рада освободила от НДС и пошлины ввоз составляющих для беспилотников

Верховная Рада одобрила законопроекты №9275 и №9276, которые предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих для производства и ремонта БПЛА.

Об этом сообщил соавтор законопроекта, первый заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Документы за основу и в целом поддержали 284 и 289 нардепов соответственно.

"Проектами предусматривается освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих (материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие) БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

Предприятие, которое ввезло такие составляющие, должно отчитываться об использовании таких товаров. В случае нецелевого использования таких ввезенных товаров предприятие должно будет доплатить таможенные платежи, от которых оно было освобождено и уплатить пеню", - пояснил Железняк.

Читайте также: "Воевали бы сейчас за Днепр, а не за Бахмут". Как "свадебные дроны" помогают Силам Обороны

Подарок для Путина. Как во время войны государство мешает производить беспилотники

Напомним:

В ВР внесли на регистрацию два законопроекта по поддержке отечественного производства дронов - планируют освободить на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих БПЛА.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты №8360 и №8361-д об освобождении от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.

Экономическая правда