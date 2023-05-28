Белый дом и Конгресс находят компромисс по повышению лимита госдолга США

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Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Конгресса Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о прекращении действия потолка государственного долга в 31,4 триллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Соглашение между Байденом и Маккарти также должно пройти через Конгресс, прежде чем у США закончатся деньги для выплаты долгов в начале июня.

Известно, что согласно договоренности действие лимита долга прекращается до января 2025 года, одновременно ограничивая расходы в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возвращает неиспользованные средства на борьбу с COVID, ускоряет процесс получения разрешений для некоторых энергетических проектов и включает некоторые дополнительные требования к программам продовольственной помощи для бедных американцев.

"У нас еще много работы сегодня вечером, чтобы завершить ее написание", - сказал Маккарти журналистам на Капитолийском холме.

По словам источника агентства, знакомого с соглашением, участники переговоров договорились на один год ограничить необоронные дискреционные расходы на уровне 2023 года и увеличить их на 1% в 2025 году.

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Напомним:

Министр финансов США Джанет Йеллен установила крайний срок для повышения лимита государственного долга на 5 июня, заявив, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок госдолга до 31,4 триллиона долларов.

Экономическая правда.