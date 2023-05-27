Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ

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Несмотря на заявления РФ о готовности продлить действие зернового соглашения, его полноценную реализацию до сих пор не удалось обеспечить.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ООН и Турция "тесно сотрудничают с другими сторонами с целью восстановления полноценной работы ... и устранения всех препятствий, которые мешают операциям и ограничивают сферу действия соглашения"

Ранее Украина обвинила РФ в том, что она фактически вычеркнула порт "Южный" из зернового соглашения, поскольку с 29 апреля ни одному судну не было разрешено заходить в порт.

Взамен РФ пожаловалась, что не может экспортировать аммиак по трубопроводу в порт "Южный" в соответствии с соглашением. В ООН заявили, что зерновое соглашение также предусматривает экспорт удобрений, в том числе аммиака, но "пока такого экспорта не было".

Добавляется, что по состоянию на пятницу, 26 мая, 54 судна ожидают на переход в украинские порты. Из них 11 заявок были переданы для регистрации.

В сообщении также говорится, что среднее количество ежедневных проверок на въезде и выезде в мае снизилось до 3,2 - самого низкого уровня с момента старта соглашения в августе.

Сейчас Россия пытается реализовать два своих требования, объясняется в публикации. Во-первых, она стремится запустить работу трубопровода по транспортировке аммиака в украинский порт "Южный" для дальнейшего экспорта на мировые рынки. Во-вторых, требует подключить к международной платежной сети SWIFT "Россельхозбанк", отключенный от нее в рамках санкций.

Напомним:

Россия согласилась возобновить входные инспекции судов, следующих в два из трех портов, на которые распространяется черноморская "зерновая инициатива".

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.

В "зерновом соглашении" не предусмотрено удовлетворение каких-либо потребностей РФ, а инициированные Россией вопросы работы аммиакопровода и снятия санкций с российских банков сейчас дискутируются отдельно.

Экономическая правда.