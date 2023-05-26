Апелляция ВАКС поддержала заочный арест для Бахматюка
Апелляционная палата ВАКС поддержала заочное содержание под стражей для владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о взятке в 722 млн грн, которую Бахматюк якобы предоставил экс-руководителю ГФС Насирову и его советнику.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"Такое решение приняла коллегия судей АП ВАКС в составе Сергея Боднара, Игоря Панаида и Виктора Панкулича.
Ранее суд также предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Бахматюка. Эти решения помогут заочно завершить следствие по делу и направить его в суд", - заявили в ЦПК.
Также отмечается, что окончательное решение об избрании заочной стражи открывает путь для объявления Бахматюка в международный розыск для его задержания и ареста с целью экстрадиции.
Для этого в базе данных Интерпола еще должны опубликовать так называемую "красную карточку" ("red notice"). Благодаря этому лицо могут задержать во время прохождения пограничного контроля в любом пункте пропуска страны-участницы, пояснили в ЦПК.
Напомним:
Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.
Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.
В октябре 2022 года эксочителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.
Бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.
Впоследствии сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Экономическая правда