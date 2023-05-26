Апелляция ВАКС поддержала заочный арест для Бахматюка

Апелляционная палата ВАКС поддержала заочное содержание под стражей для владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о взятке в 722 млн грн, которую Бахматюк якобы предоставил экс-руководителю ГФС Насирову и его советнику.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Такое решение приняла коллегия судей АП ВАКС в составе Сергея Боднара, Игоря Панаида и Виктора Панкулича.

Ранее суд также предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Бахматюка. Эти решения помогут заочно завершить следствие по делу и направить его в суд", - заявили в ЦПК.

Также отмечается, что окончательное решение об избрании заочной стражи открывает путь для объявления Бахматюка в международный розыск для его задержания и ареста с целью экстрадиции.

Для этого в базе данных Интерпола еще должны опубликовать так называемую "красную карточку" ("red notice"). Благодаря этому лицо могут задержать во время прохождения пограничного контроля в любом пункте пропуска страны-участницы, пояснили в ЦПК.

Напомним: