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Апелляция ВАКС поддержала заочный арест для Бахматюка

Пятница, 26 мая 2023, 15:24 - Экономическая правда

Апелляционная палата ВАКС поддержала заочное содержание под стражей для владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о взятке в 722 млн грн, которую Бахматюк якобы предоставил экс-руководителю ГФС Насирову и его советнику.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Такое решение приняла коллегия судей АП ВАКС в составе Сергея Боднара, Игоря Панаида и Виктора Панкулича.

Ранее суд также предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Бахматюка. Эти решения помогут заочно завершить следствие по делу и направить его в суд", - заявили в ЦПК.

Также отмечается, что окончательное решение об избрании заочной стражи открывает путь для объявления Бахматюка в международный розыск для его задержания и ареста с целью экстрадиции.

Для этого в базе данных Интерпола еще должны опубликовать так называемую "красную карточку" ("red notice"). Благодаря этому лицо могут задержать во время прохождения пограничного контроля в любом пункте пропуска страны-участницы, пояснили в ЦПК.

Напомним:

Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.

Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.

В октябре 2022 года эксочителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.

Бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.

Впоследствии сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Экономическая правда

суд Бахматюк Насыров
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